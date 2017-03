Taakstraf geëist voor inbraken in restaurant en studentenhuizen

Tegen een 33-jarige man uit Groningen is 120 uur taakstraf geëist en een jaar gevangenisstraf, waarvan ruim 300 dagen voorwaardelijk. De man staat terecht voor twee inbraken in studentenhuizen en een inbraak in restaurant El Txoko in Groningen.

Beveiligers van de Rijksuniversiteit Groningen waarschuwden de politie op zondagochtend 9 oktober dat ze een verdachte man richting de Oude Kijk in 't Jatstraat zagen lopen. Agenten merkten bij aankomst dat er iemand in restaurant El Txoko was.Ze troffen de Stadjer daar verstopt in een kastje onder de bar aan. Hij had bijna 500 euro op zak. Er lag ook een kistje en geld op de grond.De man zei dat hij het geld die zaterdag had verdiend op de zwarte markt in Beverwijk. Hij was kok geweest van het restaurant en was naar eigen zeggen naar binnen gegaan toen hij de achterdeur open zag staan. Volgens de officier van justitie had hij zelf de deur opengebroken.Verder wordt de man verdacht van twee inbraken in augustus in studentenhuizen aan de Westerbinnensingel en de Schoolholm. Daar werden onder meer laptops, een tv en een racefiets meegenomen. Er werden vingerafdrukken en bloed gevonden, die in de database van de politie een match met de Stadjer opleverden.De man zit momenteel in een afkickkliniek vanwege zijn drugsverslaving. Hij was ook onder invloed toen hij het restaurant binnenging. Toch ontkende hij dat hij had ingebroken, al was hij niet eenduidig in zijn verklaringen over wat hij dan wel in het restaurant deed en hoe zijn DNA op ramen in de studentenhuizen terechtkwam. Volgens zijn advocaat valt nog het nodige af te dingen op het bewijsmateriaal.De Stadjer heeft al vijftig dagen in voorarrest gezeten. De officier van justitie hield rekening met het feit dat hij het goed doet in de kliniek en vindt terugkeer naar de gevangenis niet verstandig. Van de officier van justitie moet hij bijna 300 euro schadevergoeding betalen aan een van de bestolen studenten.De uitspraak is over twee weken.