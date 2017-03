Alleen bij finale van play-offs speelt Lycurgus in MartiniPlaza

Alleen bij het halen van de finale van de play-offs om het landskampioenschap spelen de volleyballers van Abiant Lycurgus in MartiniPlaza in de stad. De kwartfinale en eventuele halve finale worden in het Alfa-college Sportcentrum gespeeld.

De finale gaat over twee wedstrijden, de eventuele thuiswedstrijd van Lycurgus is op 30 april. Vorige jaren gingen de finalewedstrijden over meerdere wedstrijden. Nu moet bij een gelijke stand een 'golden set' beslissing brengen.Komend weekend wordt duidelijk of Lycurgus de reguliere competitie als derde eindigt, of toch nog een plaatsje stijgt. Dan is ook duidelijk wie de definitieve tegenstander wordt in de kwartfinale.Toen Lycurgus in 2016 voor het eerst in de historie landskampioen werd, zijn alle thuiswedstrijden in de best-of-five serie in MartiniPlaza gespeeld. Ook voor de daaropvolgende Champions League-wedstrijden werd uitgeweken naar Plaza.