Greenpeace blijft vechten voor openbaarheid stukken kolencentrale

De strijd over tweehonderd geheime stukken over de komst van de kolencentrale van RWE in de Eemshaven duurt voort. Milieu-organisatie Greenpeace heeft een beroep gedaan op het Verdrag van Aarhus.

Daarin is geregeld dat overheden burgers toegang moeten geven tot informatie over milieuzaken. De Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties doet in juni uitspraak over deze zaak.Greenpeace ligt al jaren in de clinch met de provincie Groningen over deze informatie. Er zijn al veel rechtszaken over gevoerd. In totaal gaat het om 1700 documenten. Dat zijn met name stukken uit de periode waarbij de bouw van de centrale van drie miljard euro werd voorbereid.De laatste tweehonderd stukken blijven vooralsnog geheim. Volgens het bedrijf gaat het hier om bedrijfsgevoelige informatie.Willem Wiskerke van Greenpeace gaat er vanuit dat het beroep op het Verdrag van Aarhus vruchten afwerpt. 'We vechten hier al heel lang voor. Dit gaan we winnen. Het is voor ons een principekwestie,' licht hij toe.Ook bij een positieve uitspraak is het pleit nog niet beslecht. Dan moet de Raad van State zich er nog weer over buigen om een definitieve uitspraak te krijgen.