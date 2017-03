FNV na gesprek met Ziegler: 'We gaan hier niet op normale manier uit komen'

Het gesprek tussen vakbond FNV Metaal en de directie van brandwagenproducent Ziegler in Winschoten verliep teleurstellend. Dat zegt vakbondsbestuurder Bart Plaatje. Het gesprek ging over de aangekondigde reorganisatie van Ziegler.

De vakbond is bang dat het bedrijf de productie volledig naar Kroatië wil verplaatsen. Daarom is donderdagochtend actie gevoerd bij het bedrijf.Het gesprek met de directie erna was niet wat Plaatje ervan had verwacht: 'Het bevestigt de angsten die ik heb. Het is duidelijk wat wij vragen: baangarantie tot 2021 en een plan om de organisatie te verbeteren.''Maar ze bieden geen enkele serieuze vorm van baangarantie', vervolgt Plaatje. 'Hier gaan we dus niet op een normale manier uitkomen.''Kijk, wij gaan het niet laten gebeuren dat ze naar Kroatië moeten. We gaan nu druk zetten en daar hebben we verschillende methodes voor', geeft Plaatje aan.Maandag is er weer een bijeenkomst met het personeel. 'Dan gaan we een plan bespreken om de druk op te voeren. Ook willen we weten wat onze achterban nu van ons verwacht.'Directeur Marjolein Zwols van Ziegler was donderdagochtend boos op de vakbond, omdat die volgens haar meerdere afspraken om over een sociaal plan te praten heeft afgezegd.