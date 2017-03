Zuidelijke ringweg weer vrij na ongeluk (update)

(Foto: De Vries Media)

De zuidelijke ringweg in Groningen richting Hoogezand is weer vrij. De weg is donderdagmorgen enige tijd afgesloten geweest in verband met een ongeluk.



Bij het ongeluk is één gewonde gevallen. Die zat bekneld in een auto. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.

