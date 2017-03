Taxichauffeurs vrezen voor hun baan na aanbesteding

Taxichauffeurs in onze provincie zijn bang hun baan te verliezen bij de komende aanbesteding van het publiek vervoer.

De provincies Groningen en Drenthe en alle gemeenten besteden het vervoer van bijvoorbeeld kinderen naar het speciaal onderwijs samen aan. Volgens de taxichauffeurs die dit vervoer uitvoeren is de kans aanwezig dat ze aan de kant worden gezet voor goedkoper personeel.Volgens taxichauffeur Harm Jansen schrijven taxibedrijven de laatste jaren voor steeds lagere bedragen in om het werk maar te krijgen. Dat blijkt dan na verloop van tijd niet houdbaar, waardoor duur personeel eruit moet. 'De chauffeurs met alle ervaring en papieren worden eruit gewerkt, want die zijn te duur. Uitzendkrachten en zelfs vrijwilligers komen ervoor terug.'Vakbond FNV bood daarom woensdagavond het Witboek Taxi aan in de gemeenteraad van Groningen. Daarin staat de oproep aan overheden toch vooral netjes met de aanbesteding om te gaan.Jansen werkt al zesentwintig jaar als taxichaffeur. Hij vreest voor zijn baan. 'Ik ben zometeen 63. Dan moet ik nog zien dat ik aan het werk kom als er jongeren van net boven de twintig zonder ervaring mijn werk graag over willen nemen.'Ook voor de klanten dreigen nadelige gevolgen, denken de chauffeurs. Zeker kwetsbare ouderen of kinderen met een stoornis zijn gebaat bij een vaste chauffeur. 'Kijk naar het speciaal onderwijs. Wij weten vaak met een vaste rit hoe we daarmee om moeten gaan. Hoe zit dat met de mensen met weinig ervaring. Ik zie dat niet zitten.'De aanbesteding betreft al het doelgroepenvervoer in Groningen en Drenthe en ook het kleinschalig openbaar vervoer, zoals de regiotaxi's en belbuslijnen. Deze vormen van vervoer kunnen volgens de overheden vanaf volgend jaar best samen gaan, bijvoorbeeld door een oudere en kinderen die dezelfde kant uit moeten een taxi te laten delen. Dit zou het vervoer voor de toekomst betaalbaar kunnen houden.De aanbesteding wordt gecoördineerd vanuit het OV-bureau Groningen-Drenthe. Die instantie was niet bereikbaar voor commentaar.