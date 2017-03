Hoofdverdachte RUG-fraudezaak hoort vier jaar cel tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie heeft in het corruptieschandaal rond de Rijksuniversiteit Groningen donderdag celstraffen geëist variërend van 18 maanden tot 3,5 jaar cel. De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte, heling en witwassen.

Tegen hoofdverdachte Hans G. (65) uit Harkstede is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar geëist. Tegen zijn vrouw werd een werkstraf van 150 uur geëist.



Voor 1,1 miljoen aan fraude

Het voormalig hoofd technisch beheer zou tussen 2008 en 2016 voor een bedrag van 1,1 miljoen euro hebben gefraudeerd. Zo bezorgde hij zijn zoon en voormalig schoondochter baantjes bij twee installatiebedrijven in Groningen en Peizermade.



'Corruptie op listige wijze verhuld'

Via een schimmige constructie van fake-opdrachten draaide de universiteit voor de salariskosten op. Officier van Justitie Caro Bollen: 'Op listige wijze, met valse opdrachten en een stroom aan valse facturen wist de hoofdverdachte de corruptie te verhullen. Hans G. was de heerser over zijn eigen koninkrijkje, waarbij ook zijn zoon, diens vriendin en zijn echtgenote volop profiteerden.'



Ook gesjoemel met auto's en zonnepanelen

Via een soortgelijke constructie schafte de hoofdverdachte ook auto's aan, runde hij op kosten van de RUG een handeltje in bouwmaterialen, kocht hij zonnepanelen voor zijn secretaresse en schoot hij zijn leidinggevende te hulp bij de verbouw van zijn woning.



Familie betrokken

Naast de hoofdverdachte staan ook zijn vrouw, zoon en voormalig schoondochter terecht. Ook zijn voormalige secretaresse en de eigenaren van het failliete Mennes en Jager en Postma Air Filters BV uit Peizermade, zaten volgens het OM in het complot.



Slechts het topje van de ijsberg?

'De hoofdverdachte waande zich onaantastbaar, zo lijkt het wel. Hij had de andere verdachten in de tang omdat ze afhankelijk van hem waren. Maar dat ontslaat ze niet van hun eigen verantwoordelijkheid. Iedere keer opnieuw hebben ze een afweging gemaakt om mee te doen, en door te gaan. Hierdoor bekruipt mij het gevoel dat het in deze zaak slechts om het topje van de ijsberg gaat, dat er nog veel meer speelt', aldus de Officier van Justitie.



Forse schadeclaim RUG

De RUG diende donderdag een schadeclaim van iets meer dan 1 miljoen 350 duizend euro in. Het gaat onder meer om onterecht ingediende declaraties en de kosten voor een intern onderzoek naar het corruptieschandaal.

