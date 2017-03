Dwingelderveld is toneel van reconstructie moord Berend Smit

De gewelddadige dood van de Winschoter koopman Berend Smit wordt op dit moment gereconstrueerd op het Dwingelderveld.

Smit werd in november 2012 door meerdere schoten om het leven gebracht door Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen. 'De reconstructie vindt plaats op verzoek van het Nederlands Forensisch Instituut', zegt politiewoordvoerder Ron Reinds tegen RTV Drenthe . 'Het doel is om een beter inzicht te krijgen in wat zich destijds heeft afgespeeld. Al het forensisch bewijs wordt nog eens tegen het licht gehouden en met elkaar gecombineerd. De reconstructie is nu, omdat de omstandigheden in de natuur net zijn als toen in november destijds.'Ook de twee broers zijn bij de reconstructie aanwezig. 'De beide verdachten zullen hier onafhankelijk van elkaar bij aanwezig zijn, samen met hun advocaten', aldus Reinds. 'Ze zullen een aantal vragen moeten beantwoorden. Ze mogen niet met elkaar praten, omdat ze elkaar kunnen beïnvloeden. Na afloop van de reconstructie mogen ze wel even een woordje met elkaar wisselen.'