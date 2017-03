Podium Noord is op Bevrijdingsdag voor het eerst geheel Gronings

Podium Noord is dit jaar honderd procent Gronings. Op Bevrijdingsdag betreden tien Grunneger artiesten het muziekpodium van RTV Noord.

Pé en Rinus en de Containers sluiten de reeks optredens af. Zij treden op tussen 21.30 en 22.15 uur. Dat maakte de organisatie donderdag bekend in Edwin op Noord Het eerste optreden op Podium Noord begint om 12.30 uur. Dion Bouwes bijt het spits af.Gedurende de middag laten ondere Pieter van der Zweep, Krödde en Erwin de Vries hun stem horen.The voice of Holland-finalist Thijs Pot is om 17.30 uur aan de beurt, gevolgd door Burdy.Bekijk hier het programma van Podium Noord