Provincies slaan uitnodiging gesprek PPG af

De provincies Groningen, Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland gaan niet in op een uitnodiging voor een gesprek met de top van het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries over de beoogde overname van AkzoNobel.

Topman Michael McGarry en financieel directeur Vincent Morales zijn in Nederland om het overnamevoorstel toe te lichten. De plannen van PPG stuiten op veel wantrouwen in Nederland. Ook de genoemde provincies spraken er eerder deze week hun grote bezorgdheid over uit.PPG wilde ook graag met provinciebestuurders spreken. 'Maar daar hebben we vriendelijk en beleefd voor bedankt', aldus de zegsman. 'Zolang AkzoNobel zelf niet praat met PPG, is het niet onze plaats om wel dat gesprek aan te gaan.'In de provincies zijn grote kantoren en fabrieken van AkzoNobel gevestigd. Gevreesd wordt dat daar bij een overname veel banen op de tocht komen te staan. Het verf- en chemiebedrijf heeft 14 vestigingen in de provincies waar ruim 5000 mensen werken. Voor de vestiging van Akzo op het chemiepark in Delfzijl werken 375 mensen.Daarnaast speelt mee dat het bedrijf veel geld steekt in duurzaamheid en innovatie. Als die investeringen wegvallen, raakt dat ook het lokale bedrijfsleven.