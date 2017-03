Nog weekje geduld voor gedupeerden buiten aardbevingsgebied

De 1.800 gedupeerden buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied krijgen volgende week vrijdag te horen of hun schade wel of niet wordt vergoed.

Dat meldt het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) donderdag in een brief aan alle betrokkenen. Op de laatste dag van de maand kunnen ze vanaf 12.00 uur hun beoordelingsrapport online inzien, zo wordt ze medegedeeld.De laatste maanden van het vorig jaar heeft het bureau Witteveen+Bos de schade op de 1.800 adressen opgenomen. Aanvankelijk zouden de betrokkenen in januari al duidelijkheid krijgen, maar toen bleek dat er meer tijd nodig was voor de verwerking van alle gegevens.Het is nog onduidelijk of en hoeveel schadeclaims er worden toegewezen. Het Centrum Veilig Wonen reageert niet op geruchten op sociale media dat alle claims zouden worden afgewezen.In de brief van het CVW wordt niet meer gesproken over schade door aardbevingen. Dat begrip is nu ruimer. Er wordt nu voor het eerst gerept van 'mijnbouwschade ten gevolde van gaswinning'.Bij de 1.800 schadegevallen gaat het om inwoners van onder meer Oldambt, Veendam, het Westerkwartier en De Marne. Ook is er schade opgenomen bij omwonenden van de gasopslag bij het Drentse Norg.