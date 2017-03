Veroordeelde ontuchtpleger gaat opnieuw de fout in

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 49-jarige man uit Heiligerlee, die eerder celstraf kreeg voor het seksueel misbruik van zijn twee minderjarige stiefdochters, is vorig jaar opnieuw de fout ingegaan met de 12-jarige zoon van zijn nieuwe vriendin.

Daarvoor moet hij als het aan de officier van justitie ligt 3,5 jaar gevangenisstraf krijgen, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Ze eiste een uitzonderlijk lange proeftijd van tien jaar. Als hij uit de gevangenis komt, moet hij worden opgenomen in een kliniek voor maximaal twee jaar voor behandeling van zijn seksuele stoornis.



Slaapkamer

De man betastte zichzelf geregeld bij het naar bed brengen van zijn licht verstandelijk beperkte stiefzoon. Volgens de jongen had zijn stiefvader ook een paar keer zijn geslachtsdeel aangeraakt. De moeder had haar partner in oktober betrapt in de slaapkamer van haar kind.



De man ging opnieuw in de fout in de periode dat hij in afwachting was van de uiteindelijke uitspraak in de eerdere ontuchtzaak. In hoger beroep was hij veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De officier wil dat hij de voorwaardelijke straf ook uitzit.



Verminderd toerekeningsvatbaar

De man was in zijn jeugd zelf ook misbruikt. Volgens een psycholoog en psychiater is de man zwakbegaafd. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, maar dat was voor de officier geen reden om af te zien van celstraf.



De advocaat vroeg om een kortere straf, opdat de man sneller in behandeling kan. Voor de stiefzoon is 1500 euro smartengeld gevraagd.



Op 6 april doet de rechter uitspraak.

Door: RTV Noord