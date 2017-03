Payne en Maduro vertrekken bij FC Groningen

(Foto: JKBeeld)

Desevio Payne en Hedwiges Maduro vertrekken na dit seizoen bij FC Groningen. FC Groningen had nog de optie om Payne's aflopende contract met een jaar te verlengen, maar kiest er voor om hem gratis te laten gaan.

Maduro's contract loopt na de zomer af. Van hem was al bekend dat hij weg mocht. Payne speelde 17 keer voor de FC en scoorde één keer. De club laat weten dat er weinig perspectief op speeltijd is voor Payne.



Davidson en Hiariej

Met de gehuurde Jason Davidson en Tom Hiariej, wiens contracten ook in de zomer aflopen, wordt nog gesproken over eventuele contractverlenging.



Jeugdspeler Ajdin Hrustic mag langer bij de club blijven.



Leegloop

Keepers Stefan van der Lei en Peter van der Vlag en Glenn Bijl, Roland Baas en Keziah Veendorp hoorden eerder al dat ze weg mochten. FC Groningen heeft voor het nieuwe seizoen verdediger Mike te Wierik al vastgelegd, hij komt transfervrij over van Heracles Almelo.

