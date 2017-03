Nog één dag; stem op joen Schierste Grunneger woord

Bijna achtduizend. Zoveel stemmen zijn er al uitgebracht op de drie nominaties voor t Schierste Grunneger Woord 2017. Het is een stemrecord, maar nog niet genoeg! Je kunt nog altijd stemmen.

Wil je de genomineerde woorden beluisteren? Hieronder kun je horen hoe ze worden uitgesproken.Sjomp is een scheldwoord. Het betekent sukkel of 'n boekou zeg mor. Oorspronkelijk betekende het heel iets anders. Het woord heeft meerdere betekenissen:1. plat binnenschip2. drassig land (Ede Staal zong al; t laand was sjompeg)3. vuile natte massaHet scheldwoord sjomp is in de loop der tijd daaruit ontstaan. Het wordt ook veel in liedjes gebruikt door bijvoorbeeld Olaf Vos, Wat aans (trilploat) maar ook Evert Baptist gebruikt sjomp te pas en te onpas.Een woord dat precies zegt wat het bedoelt. Het betekent: scheur. Maar meer nog zo'n ster in het raam als er iets tegenaan is gegooid. Of bijvoorbeeld een scheur in het ijs.Maar het heeft ook de betekenis van vloek. K. ter Laan kent het woord ook in werkwoordsvorm: knittern = knetteren vloeken donderen. Ter Laan was de man die het woord nomineerde en de link legde met aardbevingen.(ook geschreven als gebilschop/gebelskop)Een echt oud en oer-Gronings woord. Het betekent masker voor bij carnaval, halloween of kinderfeestjes.