Horecageschil in Winschoten lijkt beslecht

Het geschil tussen de horeca in Winschoten en Cultuurhuis De Klinker lijkt voorlopig beslecht. Een bezwarencommissie heeft klachten van horecaondernemers ongegrond verklaard.

Die willen dat in het theater geen verjaardags- en trouwfeesten worden gehouden, omdat dat concurrerend is met de horeca in het centrum van Winschoten.Aanleiding voor de commotie is een race van Formule 1-coureur Max Verstappen. Die race werd vertoond in het theater. Volgens de ondernemers oneerlijke concurrentie, omdat het theater subsidie van de gemeente ontvangt.'Wij boden dat aan als service', zegt directeur Leo Hegge van De Klinker. 'Als we hadden geweten dat een horecaondernemer dat al wekelijks doet, dan hadden we dat natuurlijk niet gedaan.'De theaterdirecteur benadrukt wel dat de horeca in het theater een onmisbaar deel is. 'De horeca maakt sinds jaar en dag onderdeel uit van de exploitatie.'Wel gaat het horeca-deel van De Klinker afgesplitst worden. 'We maken er een aparte bv van, want dan hebben we dat ook veel duidelijker. De horeca krijgt geen subsidie.''Het gaat om activiteiten die elders niet kunnen', zegt Hegge. 'We beperken ons tot grote bedrijfsactiviteiten. Bij Boelie's Pub kun je geen vierhonderd man ontvangen in een zaal. Dat kan hier wel.'Nu wil het toeval dat komend weekend het Formule 1-seizoen weer begint. Hegge: 'Haha, nee. We gaan de race niet uitzenden. Het was eenmalig.'De Oldambtster afdeling van Koninklijke Horeca Nederland denkt nog na over eventuele vervolgstappen. 'Wij willen eerst de motivatie bestuderen', aldus voorzitter Arjan Kenter.