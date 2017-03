Kamerleden zijn geïnstalleerd; nu snel op zoek naar slaapplek

De vijf Groningse Kamerleden zijn donderdag geïnstalleerd in de Tweede Kamer.

Het gaat om Sandra Beckerman (SP), Anne Kuik (CDA), Antje Diertens (D66), Arno Rutte (VVD) en Henk Nijboer (PvdA). Nijboer en Rutte zaten al in de Kamer; de anderen zijn nieuwelingen.Kuik: 'Het was best een spannend moment. Je moet wachten tot je naam wordt geroepen en dan mag je de eed of de gelofte afleggen. Ik heb gekozen voor de eed en dan is het echt officieel.' Ook voor Beckerman was het wel even trillen. 'Het is toch een hele eer om volksvertegenwoordiger te zijn.'Beide dames zijn heel tevreden met hun plek in de Kamer. 'Ik zit uiterst links, dus ik heb niks te klagen', lacht Beckerman. Kuik wordt omringd door CDA'ers en zit aan de zijkant, waardoor ze snel naar de interruptiemicrofoon kan rennen. De twee moeten hun weg nog wel zoeken in het Kamergebouw. Beckerman: 'Het is een oud gebouw met veel gangetjes, dus ik zal nog regelmatig verdwalen.'Kuik en Beckerman blijven allebei in Groningen wonen. 'Ik zoek wel met spoed een slaapplek, want soms zal ik echt die laatste trein niet halen', vertelt Kuik. Beckerman heeft allang een slaapplek: 'Ik heb al zeven jaar een relatie met iemand in Leiden, dus dat is geen probleem.'Beckerman is zelfs al aan de slag geweest als Kamerlid. 'Ik heb de gaswinning in mijn portefeuille en er was een debat aangevraagd met als onderwerp: 'Is het rechtmatig dat de NAM nog gas wint rondom Loppersum?' Namens mijn partij mocht ik naar voren om die debataanvraag te ondersteunen.'