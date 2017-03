Westerwolde regelt zelf inkoop WMO-taken

Vlagtwedde en Bellingwedde gaan straks als nieuwe gemeente Westerwolde zelf de inkoop regelen van WMO-taken. Het gaat om zaken als huishoudelijke hulp en dagbesteding.

De gemeente Bellingwedde deed de inkoop al in zijn eentje. Vlagtwedde haakte aan bij het zogeheten 'Ommelander Model', waarbij de inkoop voor de Groninger gemeenten centraal wordt gedaan.'Wij hebben gezegd: als gemeente Westerwolde in oprichting willen we dat zelf doen. We willen zelf aan tafel zitten met de aanbieders en zelf onze contracten kunnen afsluiten', zegt wethouder Wietze Potze.Het argument dat gezamenlijke inkoop met andere gemeenten een sterkere positie geeft ten opzichte van de zorgaanbieders, maakt geen indruk op Potze. 'Ik denk dat dat meevalt. Wie zelfstandig inkoopt, betaalt echt geen hogere tarieven.'Er staan juist voordelen tegenover, vindt hij. 'We willen maatwerk voor onze cliënten en we willen dat de zorgaanbieder zich maximaal inzet voor de cliënt. En als we dingen tegenkomen, willen we rechtstreeks met die aanbieder contact kunnen hebben.'Als voorbeeld noemt hij de situatie waarin een cliënt van indicatie verandert. Zo kan die indicatie veranderen van 'individueel' naar 'groep'. Vaak moet de cliënt dan ook wisselen van zorgaanbieder. 'Wij willen dan graag dat die bij dezelfde aanbieder blijft', aldus Potze.Om als Westerwolde zelf de WMO-aanbesteding goed te regelen, is wel de hulp nodig van een extern bureau. Het gaat daarbij vooral om juridische ondersteuning bij het afsluiten van de contracten. Westerwolde heeft momenteel niet genoeg ambtelijke capaciteit om dat in goede banen te leiden. Potze: 'Onze medewerkers zijn allemaal heel enthousiast bezig met de herindeling, daar moet erg veel voor worden geregeld.'De hulp van het externe bureau komt niet op een koopje. Westerwolde moet daar bijna 50.000 euro voor uittrekken.