Burgemeester sluit drugspand in Groningen

Burgemeester Den Oudsten heeft donderdag een woning aan de Ossehoederstraat in de Groninger wijk Paddepoel laten sluiten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er in het pand een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. 'Het was een grote handelsvoorraad', aldus de woordvoerder.Het pand is voor een half jaar gesloten, tot 22 september. De gemeente hoopt met de maatregel 'de loop uit het pand te krijgen'.Op het pand is een brief geplakt waarop staat dat de woning niet mag worden betreden. Voor de huurders is geen vervangende woonruimte geregeld.