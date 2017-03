Inbreker veroordeeld tot celstraf en behandeling

Een 25-jarige man uit Haren is voor vijf inbraken veroordeeld tot 534 dagen cel, waarvan 360 voorwaardelijk. Ook vindt de rechtbank dat hij een jaar moet worden opgenomen in een kliniek in Heiloo. Daar wordt de man behandeld voor zijn drank- en drugsverslaving en psychische problemen.

Op 6 augustus werd de man uit Haren samen met een 31-jarige kameraad uit Engwierum aangehouden nadat ze 's nachts hadden ingebroken in een woning, een restaurant en een kinderdagverblijf in Dwingeloo. Een getuige zag de twee op straat en vertrouwde het niet. Toen de politie kwam, probeerden de twee te vluchten in een auto. De politie kon ze buiten het dorp klemrijden.Na hun arrestatie bleek dat ze ook inbraken hadden gepleegd in Pieterburen. De buit van alle inbraken bestond uit geld, laptops, sleutels, fietsen en een camera.De mannen waren allebei drank- en drugsverslaafd en hadden al een lang strafblad. Het Openbaar Ministerie eiste in december anderhalf jaar cel tegen de twee. Het OM vond dat het duo de kans op een behandeling had verspeeld.De rechtbank veroordeelde de oudste inbreker begin januari tot anderhalf jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. In de zaak van de Harenaar wilde ze laten onderzoeken of er een geschikte behandeling mogelijk was. Daarom heropende ze het onderzoek.De reclassering heeft inmiddels een geschikte kliniek in Heiloo gevonden. De officier van justitie paste donderdag de strafeis van december aan, omdat ze toch vindt dat de man naar de kliniek moet. 'Als ik niet word behandeld, zit ik hier over anderhalf jaar weer', voorspelde de man zelf.Dat gelooft de rechtbank ook. Omdat de man vrijdag kan worden opgenomen, deed de rechtbank meteen uitspraak. Het onvoorwaardelijke deel van de gevangenisstraf heeft de man al in voorarrest uitgezeten.