Doe mee met het Grunneger Diktee op Facebook

Meedoen met het Grunneger Diktee? Dat kan. Om 20.30 uur wordt het Grunneger Diktee live uitgezonden via de Facebookpagina van RTV Noord en iedereen kan meeschrijven.

Zoals elk jaar is het geschreven door schoolmeester Fré Schreiber. 'Het zijn maar vijf zinnen. Maar daar zit wel alles in wat er in moet.'Wil je ter voorbereiding wat tips, klik dan op het audiobestand bij dit bericht.Wat moet je doen als je wilt meedoen aan het Grunneger Diktee op de Facebookpagina van RTV Noord Je schrijft tijdens het Grunneger Diktee mee met pen en papier.Op het papier staat je (Facebook) naam.Na afloop maak je een digitale foto van het Grunneger Diktee. Let op: de tekst moet leesbaar zijn, dus gebruik eventueel een lichtje om je foto duidelijk te houden.Stuur de foto in door het te uploaden in de reacties van de Facebookvideo.Je hebt na het Grunneger Diktee 15 minuten om het in te zenden. Daarna kan je nog wel meedoen, maar doe je niet meer mee voor de hoofdprijs.Fré Schreiber bekijkt de inzendingen op volgorde van binnenkomst. Het eerste dat foutloos geschreven is, gaat er vandoor met een snuusterpakket. Dus: stuur je Grunneger Diktee na afloop zo snel mogelijk in om kans te maken op het snuusterpakket.Ben je niet de snelste en heb je niet alles goed? Stuur toch je Grunneger Diktee in, want onder alle inzendingen wordt ook nog eens een verrassing verloot.