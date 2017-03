Roel Boomstra is Groninger Sporter van het Jaar

Wereldkampioen dammen Roel Boomstra is gekozen tot Groninger Sporter van het Jaar 2016. Boomstra werd in MartiniPlaza verkozen boven schaatser Dai Dai Ntab en hockeyster Willemijn Bos.

Boomstra veroverde in december na een tweekamp met landgenoot Jan Groenendijk de wereldtitel, als tweede Groninger in de historie. Jannes van der Wal ging hem voor.De volleyballers van Lycurgus werden Sportploeg van het Jaar. De ploeg pakte in 2016 drie prijzen: het landskampioenschap, de beker en de supercup. De basketballers van Donar en de hockeysters van GHHC waren ook genomineerd.Zwemster Marieke Tienstra werd Sporttalent van het Jaar. Ze kreeg in februari ook al de sportstimuleringsprijs van de stad Groningen . Tienstra haalde het van schaker Jorden van Foreest en schaatser Marcel Bosker.FC Groningen-directeur Hans Nijland kreeg de Provinciale Sportprijs. Die eer valt elk jaar iemand te beurt die zich heeft ingezet voor de sport in de provincie.