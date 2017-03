Van Venrooy neemt failliet Adaktis over

Het pand van Van Venrooy in Hoogeveen (Foto: Google Streetview)

Dakdekkersbedrijf Van Venrooy uit Hoogeveen neemt het failliete Adaktis uit Groningen over.

Adaktis werd op 1 maart failliet verklaard. Daarop meldde Van Venrooy zich bij curator Martin Schuring om de boedel over te nemen. Dat is gelukt.



'Een interessante partij'

'Adaktis was een goed bedrijf, waar veel vakmanschap en kennis over dakbedekking aanwezig was', legt commercieel manager Sanne van Venrooy uit. 'Bovendien bestond het meer dan 50 jaar en had het een goede naam opgebouwd. Dat maakte het voor ons een interessante partij.'



Adaktis gaat onder de naam Van Venrooy verder, waardoor deze Drentse firma uitbreidt met een afdelingskantoor in Groningen. Voormalig directeur Anne Hoekstra van Adaktis treedt in dienst van Van Venrooy.



Acht tot tien werknemers houden hun baan

Door de overname kunnen acht tot tien werknemers van Adaktis hun baan behouden, afhankelijk hoe de gesprekken met oud-werknemers van Adaktis verlopen.

Door: RTV Noord