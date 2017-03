Geen water aan de Otterlaan in Winschoten

(Foto: stock.xchng)

Aan de Otterlaan in Winschoten is een storing in de waterlevering. 34 huishoudens zitten sinds donderdagmiddag 16.00 uur zonder water.

Hoe lang de storing duurt en wat de oorzaak is, is nog niet bekend, meldt Waterbedrijf Groningen op de website

