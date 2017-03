Kan de PvdA zich herstellen?

De PvdA verloor driekwart van haar zetels in de Tweede Kamer, vorige week. Tijd om te treuren is er niet. Over een jaar kiezen we alweer nieuwe gemeenteraden, Daarom de vraag aan de andere politieke partijen: hebben jullie een advies voor de PvdA, waarmee een nieuwe catastrofe kan worden voorkomen?

De sociaal-democratie is niet dood in West-Europa en Nederland. In Duitsland staan de sociaal-democraten onder leiding van Martin Schulz op 30 procent van de stemmen. Nederland heeft meer partijen dan Duitsland, maar de PvdA moet in Nederland toch wel 20 procent van de stemmen kunnen halen. Dat is 30 zetels. Het zijn er nu 9.In een democratie als de onze heeft de kiezer bijna altijd gelijk. Dus zijn er in Nederland de afgelopen jaren binnen de sociaal-democratie grote vergissingen gemaakt. En nu dan? Antwoord: absoluut zichtbaar gaan staan voor de belangen van de eigen kiezer! Die is zeer belangrijk. In de oppositie? Dit kan. Ja, maar daar dan niet naast GroenLinks en de SP. In de regering? Ja! Maar alleen met zichtbare invloed voor de eigen, zeer belangrijke kiezers!Er is geen enkele reden om te dansen op het graf van de sociaal-democratie. Hoewel de enige daders van het ten grave dragen bij de PvdA zelf zitten. Alleen al in de afgelopen jaren bijvoorbeeld hebben de ministers van financiën en sociale zaken weinig empathie betoond met de arbeidersklasse en was van solidariteit alleen sprake als het in de richting van de VVD was. Echter, waar het gaat om de strijd voor noeste arbeid en gelijkwaardigheid heeft de PvdA de geschiedenis en de SP de toekomst.Links kan alleen maar vertrouwen en terrein heroveren als ze niet alleen de belabberde omstandigheden van gewone mensen benoemt, maar die ook voelt en veranderingen opeist. De verhalen, de symbolen en de daden moeten bewijslast vormen van herwonnen vertrouwen in en van de bevolking. Juist nu een groenrechts kabinet in de maak lijkt. Ik vrees het ergste voor werk, wonen, inkomen en gaswinning in Groningen als dit beoogde Randstadkabinet wordt gevormd. Groningen gaat hier vast strijdbaar tegenin. Voorwaarts en niet vergeten!Toch wel droevig om te zien dat uit de eigen gelederen van de Partij van de Arbeid mensen beginnen te vragen om het opheffen van de PvdA. Het bestaansrecht van de PvdA is zeker niet voorbij. De partij verdiende ook zeker niet de afstraffing die bij de laatste verkiezingen werd gegeven. Wel zal men zich moeten beraden op de manier waarop men weer in contact komt met de mensen waar men voor is opgericht.Dat kan niet vanuit een ivoren toren, maar dat moet met de voeten in de klei. Met de SP ernaast is dat een stevige opdracht, maar anderzijds kunnen ze wel bogen op een rijke sociaal-democratische traditie. Vanuit mijn verleden als raadslid weet ik dat de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid elkaar vaak konden vinden op veel verschillende thema’s en vrijwel altijd op een heel opbouwende manier. Dus: Go, PvdA, go!De PvdA heeft de afgelopen jaren zijn eigen graf gegraven. Men heeft alle idealen verkocht voor het pluche. Het zou verstandig zijn van de PvdA, zich intern te beraden op de komende jaren. Nu hals over de kop samengaan met GroenLinks of SP is niet verstandig gezien de grote verschillen met deze partijen.Kijk in de spiegel en begin opnieuw te bouwen. Ga terug naar de sociale beginselen van de partij. Haal in het bestuur mensen binnen die echt weten waar het over gaat binnen de bevolking. Mensen die dus met beide benen in de maatschappij staan. En geen mensen die hoog in een toren van bovenaf regeren en niet weten wat er werkelijk in de maatschappij gebeurt.De Partij van de Arbeid zit duidelijk in de hoek waar de electorale klappen vallen. Als CDA’er ken ik die hoek. Daar kom je niet in een paar weken weer uit. Mijn advies aan de rode vrienden is dan ook: neem tijd. Maar ja, wat te doen in die tijd? Ten eerste je achterban goed meenemen, ruimte geven voor de teleurstelling, de woede en het verdriet.Samen uithuilen en dan herpakken. Kijk wat je bindt. Waar de energie zit. Ik ken geen PvdA’er die afgestompt door het leven gaat (kan ook aan mijn binding met PvdA’ers liggen hoor). Gebruik je idealen, je dromen en ga aan de slag! Opheffen kan altijd nog...Quo Vadis, oude vertrouwde altijd alles beter wetende en sowieso als enige, enige notie van volksverheffing hebbende partij? Je tijd is voorbij, je gezicht moegestreden, en je slogans zijn nostalgisch; je bent niet met je tijd meegegaan, en het heden kijkt verwonderd naar je laatste ademtocht. Hoe heb je het zo ver kunnen laten komen? Negen zetels... En je hebt niet eens frisse nieuwe gezichten die erop kunnen gaan zitten.Als beweging is de sociaal-democratie niet ten einde, nog lang niet. Maar als partij? Er wordt niet meer op gewacht, op dat onwrikbare beterweten en machtsdenken. Enthousiasme en creativiteit zijn de sleutelwoorden van de nieuwe wereld. Niet macht, maar invloed: dáár gaat het om in 2017, en 2018, enzovoorts.