'Leer Duits, daar heb je wat aan'

(Foto: Flickr / PercyGermany (creative commons))

'Arabisch of Chinees leren? Dat is leuk. Maar het Duits, daar heb je wat aan.' Dat zegt Karel Groen van de Eems-Dollard Regio op de Dag van de Duitse Taal.

Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de taal van onze oosterburen. Zo houden scholen activiteiten om het Duits te stimuleren onder Nederlanders. 'Die dag is wel nodig', vindt Groen. 'Maar één dag is genoeg.'



Maar vijf procent naar Amerika

'We zijn zo gericht op dat Engels, maar van onze export gaat honderd miljard naar Duitsland. Dat is een kwart van onze export. Naar Amerika gaat slechts vijf procent.' Duits is de taal in Europa met de meeste sprekers. 'Het is gewoon een belangrijke taal.'



Maar twee scholen

De directeur van de Eems Dollard Regio vindt de aandacht voor de taal op scholen 'een beetje mager'. Er zijn 130 scholen in Nederland met tweetalig onderwijs. Maar twee daarvan zijn Duits-Nederlands. De rest is Engels-Nederlands.



Nederlanders hoeven volgens Groen niet heel zwaar te tillen aan het leren van Duits. 'Je moet het gewoon doen en niet voor alles heb je veel talenkennis nodig.´

