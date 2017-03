Advocaten: 'Kinderen van verdachte wietkweker liepen trauma op door politie'

'Beide ouders werden midden in de nacht gearresteerd, hun minderjarige kinderen bleven achter terwijl de politie hun boerderij met honden doorzocht. Dat was traumatiserend.' Dat stelden advocaten Sidney Smeets en Tim Vis, die een van hennepteelt verdachte man en vrouw uit Vledderveen bijstonden.

Volgens de advocaten wilde de politie met dat 'buitenproportionele' optreden de 54-jarige man en zijn 52-jarige partner zo intimideren dat ze voorgoed stoppen met hennepteelt. De man werd ook in 2011 al opgepakt vanwege een hennepplantage.Hij stelt dat hij het uit idealisme doet: 'Ik wil goede kwaliteit biologische wiet leveren aan de coffeeshop in Stadskanaal. Ik kweek niet uit winstbejag, maar puur voor levensonderhoud. Er was geen brandgevaar en we betaalden netjes de stroom. Bovendien is telen het leukste wat ik in mijn leven gedaan heb.'De advocaten willen dat de rechtbank besluit dat het Openbaar Ministerie het stel niet mag vervolgen, ten eerste omdat de zaak uit 2013 te veel vertraging heeft opgelopen en ten tweede omdat de politie het bewijs onrechtmatig zou hebben verzameld.Agenten vonden in oktober 2013 een kwekerij met bijna 400 planten in de kelder van de boerderij in Vledderveen en nog een kwekerij met vijftig planten in een tweede boerderij van het stel in Onstwedde. Ze kwamen de plantages op het spoor doordat ze de vrouw in de auto 's nachts aanhielden met een kapot achterlicht. De vrouw had geen rijbewijs bij zich.De agenten zouden twijfelen over het huisadres dat ze had opgegeven, waarop ze bij de boerderij gingen kijken. Daar zouden ze een wietgeur hebben geroken. Volgens de advocaten konden ze dat van buitenaf helemaal niet ruiken. Conclusie: ze hadden nooit naar binnen mogen gaan.De officier van justitie trok een andere conclusie uit het relaas van de advocaten: 'Een complottheorie. De politieagenten mogen gewoon gaan kijken als ze het niet vertrouwen. Niets onrechtmatigs aan.' Hij eiste tegen de man een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, en tegen de vrouw 80 uur taakstraf, waarvan 30 uur voorwaardelijk, omdat ze had toegegeven dat ze de plantjes wel eens water gaf.Uitspraak over twee weken.