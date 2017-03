Zorgen om Voedselbank Delfzijl

(Foto: RTV Noord)

Fractie 2014 trekt aan de bel over het onderkomen van de Voedselbank in Delfzijl. De raadsfractie vindt dat de gemeente tekort schiet bij het onderhoud van het pand.

Het gebouw aan de Europaweg wordt gehuurd van de gemeente. Volgens raadslid Luc Schumer jagen de gebreken aan het pand de Voedselbank op extra kosten. Schumer vindt dat de gemeente deze kosten moet vergoeden.



Bijna door de reserves heen

Bovendien is de Voedselbank Delfzijl vrijwel door de reserves heen. Dit komt onder meer door het stijgend aantal cliënten, momenteel 170 gezinnen, stelt Schumer.



Vrijwilligers zijn 'redelijk wanhopig'

Het raadslid roept in schriftelijke vragen het college van B&W op de Voedselbank te hulp te schieten. De vrijwilligers, die de voedselbank draaiende houden, zijn volgens Schumer inmiddels 'redelijk wanhopig'. Hulp van de gemeente is 'dringend noodzakelijk' voor een 'toekomstbestendige voedselbank' in Delfzijl.

