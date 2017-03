Verbranden onkruid loopt bijna uit de hand

(Foto: Romke Notenbomer/112marum.nl)

De brandweer is donderdag aan het begin van de avond uitgerukt voor een brand in een slagerij aan de Hoofdstraat in Grootegast.

Het vuur ontstond in een muur van het bedrijfspand. Daar vatte isolatiemateriaal vlam. De eigenaar rook onraad en sloeg alarm.



Brandweer kon erger voorkomen

Door met een kettingzaag de wand open te maken, en daarna het smeulende materiaal te verwijderen, kon de brandweer erger voorkomen.



Waarschijnlijk was de oorzaak brandend onkruid, dat via een ventilatierooster in de wand was beland. De eigenaar was 's middags om het pand in de weer geweest met een onkruidbrander.

Door: RTV Noord Correctie melden