Auto belandt op de kop na botsing

(Foto: Michael Huising/112 Groningen)

Op de kruising Straat Formosa en Straat Bali in Veendam is donderdag aan het eind van de middag een auto over de kop geslagen.

De chauffeur kwam in botsing met een andere auto, die aan de voorkant beschadigd raakte. Beide bestuurders kwamen volgens omstanders met de schrik vrij.



De beide auto's werden afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Door: RTV Noord Correctie melden