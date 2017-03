Informatie raakt zoek, gemeente moet vergunning afgeven

De Boslaan in Sappemeer (Foto: Google Streetview)

Een inwoner van Sappemeer heeft door een administratieve fout zonder slag of stoot een vergunning gekregen voor de bouw van een garage aan de Boslaan.

De vergunning werd vorig jaar eind april aangevraagd. De gemeente had binnen acht weken een besluit over die aanvraag moeten nemen. Omdat dat niet is gebeurd, schrijft de wet voor dat de aanvrager automatisch recht heeft op die vergunning.



Bezwaarcommissie

Een buurtbewoner maakte bezwaar tegen de vergunning. Op advies van de bezwaarcommissie heeft de gemeente besloten het bezwaar af te wijzen en daarom de vergunning niet in te trekken.



Wat is er fout gegaan?

Joost Koedam, woordvoerder van de gemeente Hoogezand-Sappemeer: 'Ik heb begrepen dat informatie is zoekgeraakt bij de Omgevingsdienst Groningen'. [De ODG is de instantie die voor de meeste Groninger gemeenten dit soort zaken regelt - red.]



Naar de rechter

'Wij kunnen niet anders. Als de bezwaarmaker zich niet wil neerleggen bij het besluit van de gemeente, dan staat het hem vrij naar de rechter te stappen', besluit Koedam.

Door: RTV Noord