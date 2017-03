ProRail en Haren zetten het sein op groen

De gemeente Haren gaat samen met onder meer ProRail het stationsgebied in het dorp aanpakken. Vrijdagmiddag wordt de aanpak definitief gemaakt. Dan tekenen beide partijen het contract. De totale aanpak zal zo'n twaalf miljoen euro kosten.

Het stationsgebied stond al veel eerder op de lijst om aangepakt te worden, maar de eerdere planning bleek iets te ambitieus. Zo had er volgens die planning al een tunnel onder het spoor moeten liggen. Vrijdag wordt bij de bekrachtiging van de samenwerking meer bekend over de planning van het project.Maar het is niet alleen het station dat aangepakt gaat worden. Ook de omgeving van het station krijgt een flinke upgrade. De tunnel onder het spoor gaat er ook komen. Nu moeten mensen nog over het spoor om aan de andere kant te komen. In het budget van twaalf miljoen euro is acht miljoen bestemd voor de tunnel.Het stationsplein krijgt daarnaast ook een opknapbeurt. Midden in dat nieuwe stationsgebied komen ook tien tot twintig woningen in een appartementencomplex. Bekijk hier het complete plan.'Tijdens de aanpak zal het station af en toe gesloten zijn', zegt wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren). 'We proberen het station op een handige manier te sluiten. Dus midden in de nacht of in vakanties. Zodat de overlast beperkt blijft.'