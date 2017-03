Joop Gall heeft een nieuwe baan

Joop Gall is per direct aangesteld als hoofdtrainer van Spakenburg. Hij leidt donderdagavond al de training van de tweede divisionist.

De Muntendammer moet de voetballers behoeden voor degradatie. Spakenburg staat op de veertiende plaats. Zaterdag zit Gall voor de eerste keer op de bank in de uitwedstrijd tegen AFC.Gall vertrok in januari als hoofdtrainer bij FC Stal in Oekraïne, waar hij een half jaar werkte.