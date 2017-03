Mogelijk tweede stroomkabel tussen Eemshaven en Noorwegen

Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en Noord- Duitsland, denkt aan een tweede kabel die elektriciteit tussen Nederland en Noorwegen moet gaan uitwisselen.

Operationeel directeur Ben Voorhorst van Tennet zei dat donderdagavond tijdens een bijeenkomst van het businessplatform Eemshaven Info in Delfzijl.Sinds 2008 ligt er de 580 kilometer lange NorNed-kabel tussen de Eemshaven en het Noorse Feda. Die transporteert overdag met waterkracht opgewekte elektriciteit naar ons en goedkope nachtstroom van hier naar Noorwegen. De kabel heeft een capaciteit van 700 megawatt, genoeg om een stad als Amsterdam van energie te voorzien.'Om het Noorse systeem en het Nederlandse systeem nog beter op elkaar aan te sluiten is eigenlijk een sterkere verbinding nodig', zegt Voorhorst. 'Het is gewenst om te onderzoeken hoe we dat met elkaar kunnen oppakken. We moeten dat in beide landen willen'.Voor een gehoor van zo'n honderd ondernemers van Eemshaven Info zei Voorhorst de Eemshaven een 'logische plek' te vinden voor een tweede kabel. 'Daar zit een aantal centrales die zeker de komende decennia nog van belang zijn. Ook als we hier veel zonne- en windenergie hebben. En dan is het een belangrijke locatie om de verbinding te zijn naar andere landen.'Onlangs werd ook een begin gemaakt met de aanleg van de zogeheten Cobra-kabel tussen de Eemshaven en Denemarken. Ook die heeft een capaciteit van 700 megawatt en is bedoeld voor de export van Deense windenergie als daar een overschot van is en Nederlandse energie als daar te weinig wind staat.Alle elektriciteit moet wel van de Eemshaven, het 'stopcontact van Nederland', verder worden getransporteerd. Momenteel is het hoogspanningsnet daar nog niet helemaal klaar voor. Tennet is daarom bezig met het project 'Noord-West 380', een nieuwe verbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij de stad Groningen.