Groningen krijgt jongerenombudsman

De gemeente Groningen krijgt voor het eerst een ombudsman speciaal voor jongeren. Stadjer Marike Klappe is voorgedragen voor deze functie.

De jongerenombudsman moet opkomen voor de rechten van jongeren in de gemeente. Daarnaast wordt Klappe ook aanspreekpunt voor jongeren en hun ouders, die vinden dat hun klacht over hun school, jeugdhulporganisaties en andere organisaties voor minderjarigen niet goed is afgehandeld. Klappe gaat dan onderzoeken wat er beter of anders had gemoeten.De jongerenombudsman moet daar in overleg met onder meer de gemeentelijke ombudsman Marijke Hermans en de landelijke kinderombudsman Margrite Kalverboer helderheid in brengen. Zij rapporteert als jongerenombudsman aan de gemeenteraad. De raad kan dat gebruiken bij zijn taak het college van burgemeester en wethouders te controleren.De komst van een jongerenombudsman past bij het beleid van de gemeente Groningen om jongeren meer een stem te geven. In dat kader komen er bijvoorbeeld ook een kinderburgemeester, een Raad van Kinderen met leerlingen van scholen in de gemeente Groningen, een jongerenpanel om mee te doen met enquêtes over jongerenthema's en een digitaal jongerenplatform voor de jeugdhulp in Stad en provincie.Marike Klappe wordt voor zes jaar benoemd als de Groningse jongerenombudsman. Zij begint op 1 juni 2017 met haar werkzaamheden. Het gaat om een functie voor één dag in de week. Mensen konden solliciteren om de Groningse jongerenombudsman te worden. De jongerenombudsman gaat werken vanuit het kantoor van de gemeentelijke ombudsman aan de Kreupelstraat.