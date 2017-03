Oproep aan nieuwe gemeente: Het gemeentehuis dichtbij en persoonlijk contact

Voorzieningen moeten blijven, persoonlijk contact is belangrijk en het gemeentehuis graag dichtbij. Dat vinden de inwoners van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond van belang als de vier gemeenten per 1 januari 2019 fuseren, zo blijkt uit onderzoek.

De afgelopen weken hebben de gemeenten met inwoners over de herindeling gesproken. Dat gebeurde middels inloopavonden, een enquête en willekeurige gesprekken met belangstellenden. Die konden hun wensen en zorgen uitspreken.De resultaten hiervan werden donderdagavond tijdens een bijeenkomst in Zuidwolde gedeeld. Onder de 200 aanwezigen waren inwoners, raadsleden en de burgemeesters van de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.De nieuwe gemeente moet niet ver van de burger afstaan. Er moet aandacht zijn voor het persoonlijke contact en inwoners vinden het belangrijk om op een makkelijke manier invloed uit te oefenen op het beleid. Zo vonden de ondervraagden de thema's natuur, milieu en aandacht voor de omgeving heel belangrijk.'Het is misschien een grove uitdrukking, maar vorige week was op een aantal verkiezingsborden te lezen:', vertelt burgemeester Koos Wiersma van De Marne. 'Dat is niet fijn om te lezen, maar maakt duidelijk dat het contact tussen overheid en burger belangrijk is. Daar hebben we ook aandacht voor.'De posters werden een dag na de verkiezingen door onbekenden opgehangen en zijn snel door de gemeente weggehaald. Op de posters was te lezen.De meeste zorgen zijn er over de afstand van het nieuwe gemeentehuis. De burgemeesters konden tijdens de avond nog niet zeggen waar het gemeentehuis straks komt.'Tegenwoordig rijdt er in de gemeente Bedum een SRV-wagen waar je niet alleen terecht kan voor de boodschappen, maar ook voor andere zaken. Misschien moeten we aan zoiets denken?', suggereert de Bedumer burgemeester Erica van Lente, doelend op een mobiel gemeentehuis Ook moeten zwembad, bibliotheek en bushalte in het dorp blijven. Dat vinden de inwoners ook belangrijk. De gemeente moet maatwerk blijven bieden en oog houden voor alle dorpen, vinden de ondervragers.Uit de gesprekken en enquête blijkt dat Bedumers trots zijn op de scheve toren. Inwoners van De Marne zijn trots op de rust en ruimte, Winsumers op het oude centrum en het openbaar vervoer. En de mensen uit Eemsmond zijn trots op de Menkemaborg.De burgemeesters gingen in een 'De Wereld Draait Door-setting' met elkaar in gesprek. Ook kwam de vraag naar voren wie de burgemeester van de nieuwe gemeente wordt. Rinus Michels en Marijke van Beek niet. Erica van Lente en Koos Wiersma laten het nog even in het midden. 'Ik droom wel eens', lacht Wiersma. 'Maar het is niet gebruikelijk dat een van de zittende burgemeesters dit gaat doen'.De naam van de nieuwe gemeente wilden de burgemeesters nog niet verklappen.Tijdens de avond konden de aanwezigen ook stemmen op een aantal dromen voor de gemeente, die bedacht zijn door de inwoners. Het idee om duurzame Tiny Houses, Tinie Hoezen op z'n Gronings, in de nieuwe gemeente te realiseren won. Die droom gaat gerealiseerd worden in de nieuwe gemeente. Alle andere ingezonden dromen komen niet in een stoffen kast te liggen, maar worden goed bewaard voor de toekomst.De uitkomsten van het onderzoek en de winnende droom worden meegenomen in het vaststellen van de nieuwe visie voor de gemeente. Eind mei moet deze bij de provincie liggen.