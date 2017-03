Gaat er straks ook voor Italianen niets boven Groningen?

Acht Italiaanse journalisten komen dit weekend naar Groningen, om kennis te maken met de toeristische attracties in onze provincie. De artikelen die ze over hun bezoek schrijven moeten ervoor zorgen dat er meer Italiaanse toeristen naar Groningen komen.

De acht zijn uitgenodigd door de Economic Board Groningen (EBG), in samenwerking met recreatieve ondernemers in de regio en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in de Italiaanse stad Genua.



Wadlopen en op bezoek in Pieterburen

Vrijdag maken de journalisten wandelend kennis met de stad Groningen. Zaterdag gaan ze op kennismakingstoer door de provincie. Via Garnwerd en Zoutkamp naar Pieterburen, met een bezoek aan het zeehondencentrum en aansluitend een wadlooptocht.



Daarna worden de Menkemaborg en Appingedam bezocht. Aan het eind van de dag krijgen de journalisten uitleg over de garnalenvisserij, daarna gaan ze per fiets naar de punt van Reide in de hoop zeehonden te zien.



Via Bourtange naar het Groninger Museum

Zondag staat een bezoek aan Bourtange op het programma. Daarna verhuist het gezelschap richting het Groninger Museum, om ze te laten kennismaken met de schatten en historie van stad en provincie.

