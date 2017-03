Van der Valk Zuidbroek eist actie van Menterwolde

(Foto: Google Street View)

Hotel Van der Valk in Zuidbroek wil dat de gemeente Menterwolde een wijziging van het bestemmingsplan ongedaan maakt. Zo niet, dan overweegt het hotel juridische stappen.

Recreatie

Van 1992 tot 2013 rustte er op de grond rond het hotel en evenementenhal een bestemming die bijvoorbeeld de bouw van recreatiewoningen of uitbreiding van het hotel mogelijk maakten.



Agrarisch

Maar in 2013 werd het bestemmingplan Van der Valk Zuidbroek opgenomen in het grotere bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Menterwolde. Vanaf dat moment rustte er geen recreatieve en toeristische betstemming meer op de circa 40 hectare grond, maar een agrarische.



Niet ingelicht

Van der Valk voelt zich hierdoor tekort gedaan. Ten eerste omdat het nu veel moeilijker is om uit te breiden, ten tweede omdat de grond minder waard zou zijn. Bovendien verwijt het concern de gemeente niet te zijn ingelicht over de wijziging.



Brief

In een brief aan alle individuele raadsleden vraagt het hotel nu om herstel van het bestemmingsplan. Wethouder Jaap Borg denkt niet dat dit gaat gebeuren. Volgens hem is er in twintig jaar voor de wijziging niets gebouwd rond het hotel, en is het dan logisch dat de bestemming wordt veranderd.



'Niets aan de hand'

Borg: 'Feitelijk is er niets aan de hand. Als Van der Valk met een goed plan komt zullen de gemeente en de provincie daar aan meewerken.'



Gunst

Maar dat is voor Van der Valk niet voldoende. 'Door het wijzigen van het bestemmingsplan is ontwikkeling op de gronden van Van der Valk gedegraeerd van een vaststaand wettelijk recht naar een gunst', zo staat in de brief aan de raadsleden.



'Weinig kans'

Volgens Borg heeft het concern in een gesprek in februari gesteld dat de gemeente een schadeclaim tegemoet kan zien als het plan niet wordt veranderd. Borg denkt dat Van der Valk bij een eventuele gang naar de rechter weinig kans maakt om in het gelijk te worden gesteld.

Door: RTV Noord Correctie melden