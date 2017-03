Bomen dorpsplein Blijham verhuizen naar Blauwestad

(Foto: Google Streetview)

De opvallende leilindes langs het dorpsplein in Blijham verhuizen naar Blauwestad. De twintig bomen worden komende maandag één voor één uitgegraven en op donderdag op hun nieuwe bestemming geplaatst.

Het plein aan de Hoofdweg in Blijham wordt opnieuw ingericht. Daarbij is geen ruimte meer voor de 25 jaar oude bomen.



'Blij met de nieuwe bestemming'

'Diverse inwoners hebben hun teleurstelling geuit dat de leilindes niet konden blijven. We zijn blij dat er toch een nieuwe bestemming is gevonden', aldus wethouder Bart Huizing van de gemeente Bellingwedde.



De bomen krijgen in Blauwestad een plekje in het Havenkwartier, waar binnenkort een begin wordt gemaakt met de bouw van nieuwe woningen.

