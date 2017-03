Het is definitief: sporthal De Ruitershorn gaat tegen de vlakte

Sporthal De Ruitershorn in Muntendam gaat definitief tegen de vlakte. Dat heeft de gemeenteraad van Menterwolde donderdagavond besloten.

Voordat de grote hal gesloopt wordt, moet de sporthal in dorpshuis De Menterne worden gemoderniseerd en vergroot. Dat kost 2,8 miljoen euro. Een deel van dat bedrag wordt gedekt door subsidies, zegt het college.Volgens b en w is er geen toekomst voor twee sporthallen in Muntendam, omdat de kosten per gebruiker dan veel te hoog zijn. Het college heeft uitgerekend dat met slim plannen alle sportverenigingen in De Menterne terecht kunnen.Een aantal sportclubs is het daar niet mee eens. Zo denkt badmintonvereniging Dropshot 74 dat de club moet worden opgeheven, bij sloop van De Ruitershorn.De modernisering van De Menterne is onderdeel van een groter plan om het centrum van Muntendam te versterken. Zo wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de basisscholen onder te brengen in het gemeentehuis naast De Menterne, dat leeg komt te staan na de fusie van Menterwolde met Slochteren en Hoogezand-Sappemeer.