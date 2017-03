Brandweer dicht lek op Chemiepark Delfzijl (update)

Op het Chemiepark in Delfzijl is afgelopen nacht een lekkage geweest bij het bedrijf Delamine. Het lek zat in een pomp van een ondergrondse tank.

Medewerkers waren bezig een chemische verbinding, amine, over te pompen toen de pomp defect raakte. Daar stroomde er wat amine uit. De stof, die lijkt op ammoniak, reageerde met de lucht en er ontstond een chemisch wolkje.De brandweer heeft dit neergeslagen met waterkanonnen en het lek in de pomp vervolgens gedicht. Volgens de brandweer hebben metingen uitgewezen dat de lekkage geen effecten had buiten het bedrijfsterrein. De verdere afhandeling van het incident is overgedragen aan Delamine.Delamine produceert ethyleenaminen, een grondstof die wordt gebruikt bij het maken van onder meer theezakjes, koffiepads, motorolie, PUR-schuim en veterinaire producten. Het productieproces is gebaseerd op de omzetting van dichloorethaan met ammoniak.Delamine is voor de helft in handen van AkzoNobel. Ammoniak ontsnapt op Chemiepark Delfzijl (2013) Bedrijven moeten verplicht beschikken over brandweer (2013) Kort alarm bij Delamine Delfzijl (2011) Forse uitbreiding chemiebedrijf Delamine Delfzijl (2008)