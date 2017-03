Automobilist botst tegen boom; Rijksstraatweg Glimmen weer vrij (update)

(Foto: Sander Graafhuis/112 Groningen)

Op de Rijksstraatweg in Glimmen is vrijdagochtend kort voor half zeven een auto tegen een boom gebotst.

De bestuurder raakte daarbij bekneld. De gewonde automobilist is inmiddels uit zijn auto gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



In verband met het ongeval was de Rijksstraatweg korte tijd afgesloten. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Door: RTV Noord Correctie melden