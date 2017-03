Tieners proberen jongen (10) te beroven

Drie tieners hebben vorige week vrijdag aan de Wibenaheerd in Groningen geprobeerd in tienjarige jongen van zijn geld te beroven. De moeder van het slachtoffer heeft woensdag aangifte bij de politie gedaan.

De jongen liep vorige week over straat, toen hij door drie jongens werd tegengehouden. Eén van hen trok het slachtoffer aan zijn arm de bosjes in en eiste geld. Het slachtoffer begon daarop te schreeuwen.Zijn moeder kwam aangerend en de daders vluchtten weg. Het zou gaan om drie jongens van tussen de tien en veertien jaar.De politie heeft een signalement van de drie straatrovers op Facebook gezet: de jongen die het slachtoffer de bosjes introk, zou tien of elf jaar oud zijn, had blond haar met opgeschoren zijkanten en een felblauwe winterjas.De tweede dader was ongeveer twaalf jaar, had bruin haar, een donkerblauwe jas en een rode crossfiets. De derde jongen die de politie zoekt is vermoedelijk dertien of veertien jaar, 1,60 meter lang, blond en had een pukkelige huid.