Week van de Groet: 'We willen een stukje dorp naar de stad terughalen'

Elkaar groeten op straat. Dat gebeurt nog wel in de dorpen, maar niet meer zoveel in de stad. Dat concludeert Marlies van den Broek, bewoonster van de Groninger Korrewegwijk.

En daarom introduceert ze de Week van de Groet. Zaterdag begint haar actieweek.Van den Broek woonde zelf tot afgelopen jaar in Kropswolde. Daar groette men elkaar op straat, maar ze merkt dat het in de stad minder gebeurt.'Zelf doe ik het wel hoor. In mijn appartementencomplex, de supermarkt en gewoon op straat. Gelukkig groeten mensen wel vaak terug.'Het idee voor een dergelijke actieweek ontstond een tijd geleden, tijdens de G100. Van den Broek: 'Dit was een bijeenkomst van honderd wijkbewoners. Die zijn per loting gekozen. Ze mochten met elkaar praten over ideeën om de wijk leuker te maken. In mijn groepje was dat dit plan, de Week van de Groet.'Daarmee hopen de bedenkers 'een stukje dorp terughalen naar de stad'.Om iedereen erop te wijzen, zijn er affiches gemaakt die winkeliers in de Korrewegwijk voor het raam kunnen hangen. Ook kunnen wijkbewoners een button dragen en zo laten zien dat je een 'groeter' bent.De actieweek eindigt volgende week vrijdag en wordt afgesloten met een buurtborrel.