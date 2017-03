'Kannibalen' Cazemier en Kruijer tekenen bij dezelfde schaatsploeg

Pim Cazemier uit Den Horn en Ronald Kruijer uit Heiligerlee zijn volgend seizoen niet alleen ploeggenoten bij wielervereninging De Kannibaal. De twee gaan ook als marathonschaatser aan de slag voor dezelfde ploeg.

Ze hebben beiden een eenjarig contract getekend bij De Haan/Westerhoff. Cazemier moest op zoek naar een ander team omdat zeer onzeker is of zijn huidige ploeg Lasaulec nog een andere hoofdsponsor vindt. Kruijer wil graag nog een stap omhoog maken.



Snelheid in de ploeg

'Het is een goede ploeg voor zowel natuurijs als kunstijs. En het is mooi dat Ronald voor dezelfde ploeg gaat schaatsen. Dat heeft mij wel geholpen in het maken van een keuze want ik ken hem natuurlijk goed. Met hem erbij komt er ook snelheid in de ploeg.' vertelt Cazemier.

