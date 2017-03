72-jarige fietser raakt gewond na aanrijding

(Foto: Huisman Media)

Een 72-jarige fietser uit Veelerveen is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Vlagtwedde.

De fietser reed op de kruising van de Wedderstraat met de Kolonel Blondeelweg toen een automobilist hem over het hoofd zag. De 47-jarige chauffeur reed achteruit en zag daarbij de fietser over het hoofd.



Het slachtoffer is met onbekende verwoningen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval.

