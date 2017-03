Marokkaanse asielzoeker krijgt week cel voor stelen schoenen

Een 33-jarige asielzoeker uit Marokko moet voor het stelen van een paar schoenen één week de cel in.

De man woont in het asielzoekerscentrum in Delfzijl. Hij was zes weken in Nederland toen hij op 2 december in Appingedam de schoenen stal.



De man kon niet rondkomen van het weekgeld van 60 euro, had hij tegen de agenten gezegd. Volgens de officier van justitie maakte hij dit weekgeld op aan drugs.



De asielzoeker was zelf niet bij de zitting. Omdat Marokko een veilig land is en de man niet uit lijfsbehoud zijn geboorteland is ontvlucht, is zijn asielaanvraag volgens de rechter volstrekt kansloos.

