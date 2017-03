'Vrouwenwereld' wordt bedreigd door digitalisering

Roelien de Jong van SPiN (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het beroep secretaresse is nog steeds een vrouwenwereld. Dat is de conclusie op een secretaresse-congres in MartiniPlaza in Groningen, georganiseerd door SPiN (Secretaresse Platform Noord).

Daar zijn 276 secretaresses, telt verslaggever Wiebe Klijnstra. 'En daar zitten geen mannen tussen', concludeert hij.



Vrouwenwereld

'Het is inderdaad een vrouwenwereld', geeft voorzitter Roelien de Jong van SPiN toe. 'Er zijn heel weinig mannen in ons midden. Het is toch een verzorgend beroep, je bent altijd aan het assisteren. Dat is kennelijk niet voor mannen weggelegd.'



Een van de deelnemende secretaresses zet daar haar vraagtekens bij: 'Het is een heel leuk vak hoor, dat kunnen mannen ook doen. Ik vind dat nog steeds heel raar dat er zo weinig mannen zijn.'



Bedreiging

Maar De Jong heeft meer dingen om zich druk over te maken. Want de grootste verandering in haar vak, blijkt ook de grootste bedreiging te zijn.



'In de 25 jaar dat ik in het vak zit is de digitalisering toch wel de grootste verandering. Eerst had ik een typmachine, toen een elektrische typmachine, dat werd een computer en nu werken we met tablets.'



Maar, zoals de aanwezige secretaresses opmerken, is dat ook een bedreiging: 'Er is een soort van digitale secretaresse op komst, een secretaresse-computer (genaamd Winston, red.). Door de digitalisering wordt veel geautomatiseerd. Toch gaat er wat mij betreft niks boven mensenlijk contact.'



Workshops en borrel

Het congres duurt vrijdag de hele dag en secretaresses kunnen workshops volgen, er is een lunch en informatiemarkt en de dag wordt afgesloten met een borrel.

Door: RTV Noord Correctie melden