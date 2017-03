PvdA springt in de bres voor personeel Ziegler

'Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de werkgelegenheid bij Ziegler en in de regio Winschoten zoveel mogelijk behouden blijft?'

Op die vraag willen de PvdA-kamerleden Henk Nijboer (uit Groningen) en Gijs van Dijk antwoord van de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Zo'n 35 werknemers voerden donderdag actie met FNV Metaal bij de producent van brandweerwagens in Winschoten. De directie van Ziegler wil een deel van de produktie verplaatsen naar Kroatië. De vakbonden vrezen dat het daar niet bij blijft.Voor de PvdA is dat aanleiding om kamervragen te stellen aan de demissionaire bewindslieden Henk Kamp en Lodewijk Asscher. Ze willen onder meer weten hoeveel orders er bij Ziegler uitstaan van Nederlandse Veiligheidsregio's.'Hoe zit het met het onderhoud? En in hoeverre kan een verplaatsing van de produktie gevolgen hebben voor de paraatheid van de brandweer?' Zo vraagt de partij zich af.Ook willen de beide Kamerleden een reactie op de opmerking van het bestuur van Ziegler, dat de vakbonden onbetrouwbaar zou zijn. 'Terwijl dezelfde dag nog overleg zou plaatsvinden.'De PvdA maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in de regio Winschoten. 'Welke gevolgen zou het verplaatsen van de productie van Ziegler hebben voor de werkgelegenheid in de regio? Welke alternatieven zijn onderzocht om het verlies aan werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken?' Zo wordt de beide ministers gevraagd.