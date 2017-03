Groningen Tolerant wil tegendemonstratie Pegida houden

Het Comité Groningen Tolerant wil op zondagmiddag 9 april een tegendemonstratie houden tegen anti-islambeweging Pegida Nederland, die op dezelfde dag in de Groninger binnenstad wil demonstreren.

Pegida is een van oorsprong Duitse beweging, die vindt dat de islam een te grote invloed in Nederland krijgt en de toestroom van asielzoekers wil stoppen. Op 9 april wil Pegida een mars door de Groninger binnenstad houden.Maandag neemt de lokale driehoek (politie, justitie en burgemeester) van Groningen een besluit of Pegida hiervoor toestemming krijgt. 'De ervaring in andere steden leert dat demonstraties van Pegida vaak tegendemonstraties oproepen', zei de Groningse burgemeester Peter den Oudsten eerder deze week al.In Groningen wil het Comité Groningen Tolerant een tegengeluid laten horen: 'Volgens ons is er in een tolerante en vrije wereld geen plaats voor islamofobie en vreemdelingenhaat. Vluchtelingen mogen onderdak en veiligheid zoeken in andere landen. Wij maken verschil tussen terrorisme en de religie islam, en scheren niet iedereen over één kam', schrijft het comité in een persbericht en op zijn Facebookpagina Het Comitë Groningen Tolerant weet nog niet precies hoe de tegendemonstratie eruit zal zien. Behalve een demonstratieloop door de binnenstad, denkt het comité ook aan een manifestatie met sprekers.Het comité laat weten zijn demonstratie te hebben aangemeld bij de gemeente Groningen. Maar woordvoerder Niko Beets van de gemeente kon vrijdagochtend nog niet zeggen of dit daadwerkelijk is gebeurd: 'Het is in elk geval niet digitaal bij ons binnengekomen. Als zo'n melding bij een balie is gedaan, horen wij het meestal wat later.'Volgens Beets wordt de aangekondigde tegendemonstratie meegenomen in het besluit van de lokale driehoek over het al dan niet toestaan van de actie van Pegida. 'Alle meldingen van demonstraties worden beoordeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en verkeer. De demonstraties van Pegida en Groningen Tolerant dus ook.'