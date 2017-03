Bij ongeluk Glimmen was mogelijk alcohol in spel

De bestuurder die vrijdagochtend op Rijksstraatweg in Glimmen tegen een boom botste is een 23-jarige Assenaar. Bij het ongeluk raakte de man gewond. Volgens de politie had hij mogelijk alcohol gedronken.

In een bocht haalde de Assenaar met zijn auto een vrachtwagen in. Toen hij dat deed zag hij auto's uit tegengestelde richting naderen. Hij besloot zijn inhaalpoging te staken en stuurde naar links. Hij schampte een boom en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een andere boom in de berm.De bestuurder zat bekneld in de auto en moest door hulpverleners uit de auto worden bevrijd. Hij is overgebracht naar het UMCG.Er is een bloedproef genomen om te controleren of de man inderdaad alchol heeft gedronken. De uitslag is nog niet bekend.In verband met het ongeval was de Rijksstraatweg korte tijd afgesloten.